Dopo il Colorado | anche il Maine ha deciso che Trump non può partecipare alle elezioni

(Di venerdì 29 dicembre 2023) La Corte Suprema delha stabilito che l’ex presidente statunitense Donaldnon puòpresidenziali del 2024 nello stato, per il suo ruolo nell’assalto al Congresso degli Stati Uniti il 6 gennaio 2021., al tempo ancora in carica, incitò i manifestanti che fecero irruzione nella sede del parlamento per ribaltare i risultati dellevinte dall’attuale presidente Joe Biden e impedire il suo insediamento. Ilè il secondo stato a prendere una decisione del genereil. Nella storia americana è successo soltanto in pochissime altre situazioni che il 14esimo emendamento venisse invocato per escludere qualcuno d. ...

Leggi anche Cosa rischia Trumpla sentenza della Corte suprema delLe primarie repubblicane e la corsa alla Casa Bianca 'Trump non può candidarsi'. Ilbandisce l'ex Presidente ...il, anche il Maine esclude Donald Trump dalle primarie in vista delle elezioni presidenziali in Usa nel 2024. Il massimo funzionario elettorale del Maine, la segretaria di Stato Shenna ...Lo ha deciso il segretario di Stato del Maine, Shenna Bellows. Il Maine diventa così il secondo Stato dopo il Colorado a vietare all'ex presidente le primarie per 'insurrezione', per il suo ruolo nell ...