Dopo il Colorado anche il Maine esclude Trump dalle primarie repubblicane

Il Maine diventa cos il secondo Statoila vietare all'ex presidente le primarie per insurrezione per i fatti del 6 gennaio ...Anche tra i repubblicani correrà un ex presidente, il contestato Donald Trump il quale - notizie delle ultime ore -ilè stato escluso anche nel Maine dalle primarie di partito, mentre ...Dopo il Colorado, anche il Maine ha escluso Donald Trump dalle primarie repubblicane del 2024 per l'insurrezione di Capitol Hill.Lo ha deciso il segretario di Stato del Maine, Shenna Bellows. Il Maine diventa così il secondo Stato dopo il Colorado a vietare all’ex presidente le primarie per ‘insurrezione’, per il suo ruolo nell ...