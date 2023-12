Dopo il caos sul Decreto Crescita è ora di considerare il calcio per quello che è | un' azienda

Sarebbe stato vittima di una caduta Ezequiel Lavezzi , già dimesso da una clinica di Punta del Este, in Uruguay dove era stato ricoverato per una ... (open.online)

proseguono le Elezioni in Congo dopo il caos logistico . Oltre a mettere a rischio la legittimità di qualsiasi futura amministrazione, in passato le ... (periodicodaily)

L'ex assessore al Comune di Firenze , Cecilia Del Re, lascia il Pd in dissenso con la scelta di non svolgere le primarie e di candidare Sara Funaro a ... (ilgiornale)

LA CLASSIFICA 10° - Camion fa un salto di carreggiata,in A8 tra Legnano e Origgio L'incidente ... Il giovane è deceduto pocol'arrivo dei soccorsi. Leggi l'articolo . 5° - La grandinata a ......"Siamo immersi in undi confusione, lentezza e assenza istituzionale, un incubo burocratico che supera persino le nostre più fosche previsioni.' I comitati riuniti della Romagna, sortil'...Dietro la decisione del governo c'è soprattutto la considerazione errata che il pallone sia una cosa inutile per miliardari viziati. ma non è così ...È caos nel vecchio continente dopo che oltre due milioni di veicoli sono stati ritirati per problemi di sicurezza.