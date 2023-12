Dominik Paris spiega la caduta di Bormio | “Anno finito male | sapevo che sbatteva ma…”

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 dicembre 2023)è caduto nel superG di, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. L’altoatesino è scivolato in una curva angolata verso sinistra, dopo poche porte sulla pista Stelvio. L’azzurro eraa terra anche durante la discesa di ieri, mentre stava affrontando la Carcentina ed era in lizza per il podio. L’amato tracciato in Valtellina, dove ha trionfato per sette volte in carriera (sei in discesa e una in superG), si è rivelato a sorpresa indigesto per il nostro portacolori, reduce dal trionfo nella discesa della Val Gardena. Per fortuna non ci sono conseguenze fisiche per, che ha immediatamente alzato le braccia. Vatato che l’incidente è avvenuto nello stesso posto dove ieri Marco Schwarz era ...