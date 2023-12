“Domani viene espulso in diretta” Grande Fratello | il colpo di scena | finisce tutto così

Leggi su tuttivip

(Di venerdì 29 dicembre 2023) L’atmosfera nello spiato appartamento del2023, dalla Vigilia di Natale, si è tinta di una inguaribile tensione, ormai dura morire. Marco Maddaloni, pure se oggi nega, ha detto a Beatrice Luzzi che Giuseppe Garibaldi farebbe il burattinaio e lei gliel’ha riferito. Il calabrese ora rischia l’eliminazione. Come è spesso successo, essendosi indignato per quanto riferitogli, Giuseppe Garibaldi non ha saputo tenersi a freno parlando di Beatrice Luzzi al2023. Di notte, tanta la rabbia, ha tirato un pugno ferendosi. Dopo il peggio, quanto detto sull’attrice. Per la prima volta, si parla di provvedimento., la brutta notizia per Giuseppe Garibaldi Al momento nulla è chiaro, ma si prospetta unapuntata del ...