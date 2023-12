Doccia gelata per il Napoli | salta la prima trattativa a centrocampo | niente Fofana

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Ilè alla ricerca di rinforzi per ildopo l’addio di Elmas, tra i papabili sostituti va depennato il nome di Seko. Con il mercato invernale ormai alle porte, tutti i club di Serie A si stanno mobilitando per reperire i giusti rinforzi da mettere a disposizione dei rispettivi allenatori. Il, forse come mai successo, si annuncia serio protagonista di questa sessione di trasferimento di “riparazione”.in Coppa d’Africa,lacon ilE di danni da riparare in casace ne sono tanti, a partire dal. Zambo Anguissa partirà per la Coppa d’Africa, mentre Diego Demme è ormai fuori dal progetto tecnico. Gaetano e Cajuste per ora ...

Nuova grana per il governo Meloni , il Ddl Lollobrigida -Schillaci sulla Carne coltivata non è stato firma to dal presidente della Repubblica ... (affaritaliani)

Donna lasciata in agonia per giorni a Roma fino alla morte: l’ex compagno le fece una doccia gelata dopo un droga party . Come morì la Donna che ... (ilcorrieredellacitta)

Lo stop alla proroga del Decreto Crescita rappresenta un problema per la Serie A: a rischio i rinnovi da 70 milioni di euroL'agenzia battuta intorno alle 19 rappresenta una. Giovedì 28 dicembre può rappresentare uno spartiacque importante (e non in positivo) per la Serie A: il Governo ha deciso, dopo una riunione del Consiglio dei Ministri che viene ...Decreto Crescita,per il calciomercato italiano: ecco cosa cambia ora per le nostre squadre È saltata la misura contenuta nelle prime bozze del decreto Milleproroghe che prorogava gli sconti fiscali per ...Lo stop alla proroga del Decreto Crescita rappresenta un problema per la Serie A: a rischio l'affare da 70 milioni di euro ...Juventus, salta la proroga del Decreto Crescita per i calciatori. Doccia gelata: ecco cosa succede dal 1 gennaio 2024 È saltata la misura contenuta nelle prime bozze del decreto Milleproroghe che pror ...