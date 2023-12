Doc – Nelle tue mani | nella terza stagione tornerà un amato protagonista della serie!

Leggi su isaechia

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Torneranno in onda a partire da giovedì 11 gennaio 2024 i nuovi episodi di Doc –tue, la serie tv con Luca Argentero, Matilde Gioli e Pierpaolo Spollon giunta alla. Anche questa volta gli appassionati del medical drama italiano hanno dovuto fare i conti con alcune assenze importanti. Hanno lasciato la serie infatti (non sappiamo se definitivamente o se torneranno in una ipotetica quarta) Simona Tabasco e Alberto Malanchino, ovvero Elisa e Gabriel, dopo le nozze celebrate nell’ultima puntataseconda. Beatrice Grannò, ovvero Carolinap, la figlia del Doc Andrea Fanti e la virologa Cecilia, interpretata da Alice Arcuri. Gli orfani del dott. Lorenzo Lazzarini invece potranno tornare a gioire! L’amatissimo ...