Dobbiamo fermare Putin | Biden chiede al Congresso nuovi aiuti per Kiev

AGI - "Ogni settimana, migliaia di migranti attraversano il Mediterraneo per raggiungere l'Italia, entrando illegalmente in Europa. Molti si ... (agi)

La presidente della Commissione Ue Usrula von der Leyen e la presidente del Pe Roberta Metsola sono atterrate in Israele . "Siamo qui per esprimere la ... (247.libero)

"Siamo qui per esprimere la nostra solidarietà al popolo israeliano in seguito al terribile attacco terroristico di Hamas" , ha scritto su X (ex ... (today)

AGI - "Ogni settimana, migliaia di migranti attraversano il Mediterraneo per raggiungere l'Italia, entrando illegalmente in Europa. Molti si ... (agi)

Le parole pronunciate al G20 sono l'ennesimo atto di propaganda. Zafesova e Tafuro concordano: "Solo retorica, non c'è nulla di concreto per la pace" (huffingtonpost)

... "Troppi imprevisti ci hanno frenato Ora vogliamo prenderci un po' di soddisfazioni e... Non sarà facile mainseguire almeno una vittoria. Il girone di ritorno Me lo aspetto ...agire equesto scandalo intollerabile, che vede vittime i bambini". Scarica l'articolo in / / /Torna alla Fruit Village Arena, dopo due trasferte consecutive, la Generazione Vincente Napoli Basket che affronta domani sabato 30 dicembre, nella quattordicesima e penultima giornata del ...Elettronica, Politica MotoGP e Formula 1 - Casey Stoner come risaputo non è mai stato un grande sostenitore dello sviluppo dell'aerodinamica, dell'elettronica e delle alette delle nuove MotoGP che sta ...