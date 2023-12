Dl crescita | Marotta ' mancata proroga è autogol | danno per tutti'

(Di venerdì 29 dicembre 2023) "E' unper il mondo calcio e per l'economia del Paese. L'effetto è che diminuiranno la competitività e la qualità del prodotto calcio, con effetti negativi anche per l'indotto. E' un...

L’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta non è rimasto entusiasta della decisione del Parlamento di non approvare la proroga del ... (inter-news)

“E’ un autogol per il mondo calcio e per l’economia del Paese. L’effetto è che diminuiranno la competitività e la qualità del prodotto calcio , con ... (sportface)

Così l'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe, commenta la mancata proroga del dlche prevedeva sconti fiscali per i calciatori impatriati. "Servirà trovare rimedi e di sicuro ...Commenta per primo Beppedurissimo contro l'abolizione del Decreto, saltata anche la proroga dei benefici fino al termine di febbraio dopo il Consiglio dei Ministri di ieri. L'amministratore delegato dell' ...(ANSA) - ROMA, 29 DIC - 'E' un autogol per il mondo calcio e per l'economia del Paese. L'effetto è che diminuiranno la competitività e la qualità ...La Serie A deve fare i conti con la mancata proroga per il Decreto crescita, che quindi condizionerà il mercato e i conti dei club. Di questo aspetto e delle conseguenze che avrà per il mondo del ...