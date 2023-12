Diretta Sarri dopo Lazio - Frosinone | conferenza stampa e interviste LIVE

(Di venerdì 29 dicembre 2023) ROMA - Una vittoria in rimonta per chiudere bene l'anno e restare in scia della zona Champions. Labatte 3 - 1 all'Olimpico ilcon i gol di Castellanos, Isaksen e Patric . Maurizio ...

Maurizioparla in conferenza stampa: segui le sue parole e tutte le interviste in tempo ...Orasi riavvicina alla zona ...La Lazio batte in rimonta il Frosinone all'Olimpico e chiude al meglio il 2023. I biancocelesti vanno sotto per il rigore di Soule, ma poi hanno la forza di ribaltare il risultato con le reti ...Feliciani viene richiamato al Var: calcio di rigore per gli ospiti. Durante le proteste, ammoniti anche Patric e Sarri dalla panchina. Anche i secondi quarantacinque minuti proseguono sulla stessa ...