Diretta Napoli - Monza 0 - 0 | Meret para il rigore di Pessina LIVE

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Dopo la sconfitta contro la Roma, torna in campo il. Al Maradona arriva ildi Palladino : partita speciale per l'allenatore napoletano di nascita. La squadra di Mazzarri in cerca di una ...

Dopo la sconfitta contro la Roma, torna in campo il. Al Maradona arriva il Monza di Palladino : partita speciale per l'allenatore napoletano di nascita. La squadra di Mazzarri in cerca di una vittoria per rimanere agganciata al treno Champions .Tolta l'impresa in Coppa Italia contro il, la squadra ciociara ha collezionato una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque sfide di campionato. Calciomercato.it seguirà le ...Napoli Monza Tv - Napoli Monza Serie A, diretta gratis su CalcioNapoli24.it. La 18a giornata da calendario di Serie A per la squadra di Walter Mazzarri che scende in campo contro il Monza di Palladino ...73' - Sugli sviluppi di calcio d'angolo colpo di testa debole di Rrahmani, direttamente tra le braccia di Di Gregorio. 71' - Doppio cambio per il Napoli: fuori Zielinski e Zerbin, dentro Gaetano e ...