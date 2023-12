Diretta De Laurentiis dopo Napoli - Monza | segui la conferenza stampa LIVE

Aurelio De Laurentis, presidente del Napoli, in diretta su Prime ha parlato del suo Napoli e dei suoi paini per rinnovare il Diego Armando ... (spazionapoli)

Dopo l'ultima partita del 2023, in conferenza stampa interviene Aurelio De. Il presidente del Napoli fa il punto della situazione sull'anno che va verso la fine: dal ritorno alla vittoria dello Scudetto all'inizio difficile in ...... il focusSebastien Frey è intervenuto nellaTwitch di Tv Play toccando diversi temi di attualità, da Bonucci - Roma alla situazione del Napoli passando per la Juventus. Aurelio De(...Dopo l'ultima partita del 2023, in conferenza stampa interviene Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli fa il punto della situazione sull'anno che va verso la fine: dal ritorno alla vittoria ...Napoli Monza streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A in programma stasera, 29 dicembre 2023, alle ore 18,30 ...