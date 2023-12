Diretta Allegri | la conferenza stampa prima di Juve - Roma LIVE

Massilianopresenta Juventus - Roma . Le parole dell'allenatore dei bianconeri alla vigilia della gara valida per la diciottesima giornata di Serie A : all'Allianz Stadium il calcio d'inizio è previsto ...All.:Roma (3 - 5 - 2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N'Dicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola; Dybala, Lukaku. All.: Mourinho Juventus - Roma, dove vedere la partita La ...L'allenatore dei bianconeri presenta la gara valida per la diciottesima giornata di Serie A: segui le dichiarazioni in tempo reale ...12:37 - ALLENAMENTO IN CORSO - La Juventus è in campo alla Continassa e si sta allenando in vista della gara contro la Roma. Per la partita di domani, Allegri ha recuperato Chiesa ...