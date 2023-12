Digitalizzazione contratti pubblici e obblighi di pubblicazione | le novità previste dal 2024 Delibera Anac aggiornata

...principali investimenti " continua la presidenza del Consiglio - sono legati alla, ...proroga di due mesi del regime fiscale di vantaggio per il mondo dello sport per i nuovi......(fino a 24 anni)e svecchiare e velocizzare il processo di innovazione e di. ... In questo contesto arrivano idi apprendistato. Lapprendistato e' il ponte, il raccordo tra il ...Grandi novità in arrivo sulla piattaforma dal 1° gennaio 2024, che recepiscono norme e indicazioni contenute nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici ...Lo ha ricordato l'Autorità nazionale anticorruzione con il comunicato del 19 dicembre 2023 (una sorta di linea guida operativa) adottato di intesa con il ministero delle infrastrutture precisando, fra ...