Dietro il decennio nero del Manchester United

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Il mito del peccato originale e della cacciata dal paradiso per ilnon riguarda una mela ma un cavallo. Si chiamava Rocca di Gibilterra e agli inizi degli anni Duemila era uno dei più importanti e vincenti purosangue inglesi di tutto il Regno Unito – «il migliore del mondo» secondo il fantino Richard Hughes. Rocca di Gibilterra si era fatto un nome dove più contava – in Irlanda, la patria dell’allevamento dei cavalli da corsa – e Sir Alex Ferguson per qualche ragione ne andava pazzo. In un’intervista rilasciata alla rivista ufficiale del sindacato dei calciatori professionisti inglesi e gallesi, l’ex allenatore delaveva dichiarato di aver iniziato a seguire le corse dei cavalli «semplicemente per avere uno svago dal mio lavoro». Con Rocca di Gibilterra, però, era diverso. Ferguson ...