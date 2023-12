Decreto crescita | Salvini | “Obiettivo del Governo è aiutare il calcio italiano valorizzando i vivai”

(Di venerdì 29 dicembre 2023) “L’delilanche e soprattutto. Per questo motivo, la Lega ha ritenuto di stoppare la norma che consente ai calciatori stranieri di pagare meno tasse. Sono convinto che sia una scelta di equità e buonsenso. Ilha permesso ai club di acquistare atleti dall’estero con lo sconto: un aiuto straordinario, durato anni, che doveva essere l’occasione per rilanciare i nostri campionati. Rendendoli più competitivi e attraenti. Così non è stato e mi sorprende la reazione dei club: sembra che il problema della nostra serie A sia la mancanza di una sorta di reddito di cittadinanza per i giocatori comprati oltreconfine”. Questo il messaggio del vicepremier e ministro ...

L'abrogazione del, piovuta improvvisamente all'interno del calcio italiano su iniziativa del Governo di centrodestra, sta suscitando una gran quantità di reazioni. Se l'Assocalciatori festeggia, le ...Walter Sabatini non nasconde tutta la propria preoccupazione per lo stop al. Il commento del dirigente della SalernitanaDoccia gelata per i club di Serie A, che a pochi giorni dall'inizio del calciomercato invernale devono fare i conti con lo stop al...L'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport affrontando l'argomento relativo all'abolizione del Decreto Crescita: "Nel momento in cui il calcio ...Saltata la misura contenuta nelle prime bozze del decreto 'Milleproroghe' che prorogava gli sconti fiscali per gli sportivi in arrivo dall'estero, in relazione al cosiddetto ...