Decreto crescita | Sabatini | “Che botta per il calcio | saremo tutti meno competitivi e con meno campioni”

(Di venerdì 29 dicembre 2023) A parlare a Notizie.com è il neo dirigente della Salernitana che appena tornato si trova con questa “grana” da gestire: “Non ci voleva ora questa cosa. Lotito è stato un po’ troppo allarmistico, ma su alcune cose ha ragione…” Non è mai stato uno che si nasconde dietro a un dito anzi quello che doveva e deve dire, lo dice sempre senza filtri e tanti fronzoli, soprattutto adesso che Walterè tornato in pista, di sicuro sperava di poterlo fare senza ostacoli improvvisi, come è stato quello della mancata proroga al, tanto che a Notizie.com spiega il suo punto di vista: “Che vi devo dire? Non ci voleva, soprattutto adesso, una doccia fredda proprio a pochi giorni dall’apertura del mercato. E’ grave che si sia decisa questa cosa proprio adesso, uno deve anche rivedere alcune cose, anche perché ora non ci potremmo ...

