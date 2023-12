Decreto Crescita | niente proroga | frena il mercato della Serie A

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Le squadre diA erano fiduciose sul fatto che ilpotesse essereto per almeno un paio di mesi, invece dal 1 gennaio scomparirà Le squadre diA erano fiduciose sul fatto che ilpotesse essereto per almeno un paio di mesi, invece dal 1 gennaio scomparirà. I club indignati dalla decisione, in prima linea ha parlato LotitoLazio, ma ora ilA rischia di subire un brusco rallentamento: Buchanan all’Inter o Guirassy al Milan tutti colpi da ristudiare e ridefinire eventualmente, ma ora più complicati. «La mancataprodurrà infatti minore competitività delle squadre, con conseguente ...

Tutto questo è disposto da unlegislativo, il n. 207 del 7 dicembre 2023, pubblicato sulla ... Caserta prima per, +14,2% tra il 2019 e il 2022. Milano... Il Mes è figlio solo di Conte. ...Invece il Governo ha stralciato la modifica dell'articolo 5, comma 9, dellegislativo XX che avrebbe ratificato la proroga per lo sport: stop dall'1 gennaio. E ora che succede ...Le squadre di Serie A maggiormente penalizzate dalla fine del Decreto Crescita. Tremano le big con il Milan in testa che rischia di avere perdite molto alte fino al 2024.I club erano fiduciosi in una proroga fino al 29 febbraio, ma il Consiglio dei Ministri ha stralciato l’emendamento: defiscalizzazione finita e brutta botta per la concorrenzialità sul mercato interna ...