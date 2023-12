Decreto Crescita | Marotta | «Un autogol per il calcio italiano»

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Le parole di Beppe, amministratore delegato dell’Inter, sulla decisione del governo di non concedere proroghe alL’amministratore delegato dell’Inter Beppeha commentato la decisione del governo sul. Di seguito le sue parole. «Nel momento in cui ilstava risalendo la china a livello europeo e mondiale, con tre squadre che hanno partecipato alle finali delle maggiori competizioni continentali nella passata stagione, il fatto di abolire questa agevolazione fiscale delrappresenta unper ile per l’economia del Paese. Ci sono allenatori che sono venuti qui e che hanno usufruito di ...

L’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta non è rimasto entusiasta della decisione del Parlamento di non approvare la proroga del ... (inter-news)

“E’ un autogol per il mondo calcio e per l’economia del Paese. L’effetto è che diminuiranno la competitività e la qualità del prodotto calcio , con ... (sportface)

È arrivata ieri in serata la notizia che non è stata approvata la prevista proroga del decreto crescita . Dopo una “accesa discussione” in Consiglio ... (ilnapolista)

Roma, 29 dicembre 2023 – Duro colpo per la Serie A: il Consiglio dei Ministri ha deciso di non prorogare il decreto Crescita , in un clima di ... (ilfaroonline)

... nel momento in cui l'abolizione di questa agevolazione fiscale delrappresenta un autogol per il mondo del calcio e per l'economia del paeseL'agevolazione fiscale rappresentava uno ...... completando le misure previste dalministeriale 77 del 2022 'Modelli e standard per lo ... Negli ultimi dieci anni si è registrata unadella popolazione maggiore ai 65 anni, passata dal ...A esprimersi in merito all'abolizione del Decreto Crescita è l'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, che ai microfoni di SkySport ha mostrato tutto il ...L'amministratore delegato dell'Inter ha commentato la decisione del Consiglio dei ministri riguardante l'agevolazione fiscale per i club di Serie A ...