Decreto crescita | la Serie A sulla mancata proroga | “Errore che danneggia tutto lo sport”

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Contrariamente a quanto previsto, non c’è stata alcunadel, che avrebbe dovuto essere in vigore fino a febbraio. L’abolizione delmette a rischio il mercato invernale dellaA. La nota della LegaA “LegaA prende atto con stupore e preoccupazione delle indiscrezioni di stampa circolate in serata relativamente alla decisione che il Consiglio dei Ministri avrebbe preso di non approvare alcunadel regime fiscale speciale per gli impatriati lavoratoriivi. Tale decisione, se confermata, avrà quale unico risultato un esito diametralmente opposto a quello perseguito. La, come anche illustrato in maniera puntuale e dettagliata in ...