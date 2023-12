Decreto Crescita | il Governo svela tutto | ecco perchè non è stato prorogato

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Nelle ultime ore si fanno sempre più fitte le polemiche attorno alla mancata proroga del. Mancano poche ore alla chiusura dell’anno 2023 e le società cominciano a tirare le somme dopo la prima parte di stagione: l’Inter, dopo aver raggiunto gli ottavi di Champions League con due turni d’anticipo, comanda il Campionato davanti quattro punti alla Juventus; la squadra di Massimiliano Allegri si sta risollevando dallo scossone subito la scorsa stagione e i risultati sul campo sorridono ai bianconeri, i diretti avversari dei nerazzurri per lo Scudetto. Un pò più in difficoltà invece Milan e Napoli, con i partenopei che hanno anche cambiato allenatore in corsa. Grande inizio anche Bologna e Fiorentina, con le due squadre che si trovano in zona Champions League e possono sognare in grande, visto gli alti e bassi di altri club come Roma, ...

Il ministro del Governo, Matteo Salvini, ha voluto dire la sua in merito all'abolizione del: le dichiarazioni Attraverso i propri social, Matteo Salvini si è espresso dopo l'abolizione del, decisione che avrà un forte impatto sul calcio italiano e per questo ...Commenta per primo Con o senza, la Juve tenta il sorpasso sull' Inter per Tiago Djalò . Perché al netto di una concorrenza reale che va oltre la presenza di Juve e Inter, sono comunque questi i club più avanti per ...Il procuratore sa fare bene il suo mestiere, lui è concentrato" 23:08 L'agente Torchia: "Il Decreto Crescita non penalizza gli italiani, è solo questione di risparmio" 22:53 Lazio, Lotito: "Mancata ...TORINO (ITALPRESS) – “Siamo in un buon momento ma il calcio vive di equilibrio e bisogna restare con i piedi per terra, pensare alla partita di domani e non a quello che abbiamo fatto finora perchè no ...