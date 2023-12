Decreto crescita | Calcagno | “Grande soddisfazione | finalmente calciatori italiani e stranieri sullo stesso piano”

(Di venerdì 29 dicembre 2023) “Abbiamo appreso conla notizia dell’abrogazione, anche per gli sportivi, della norma sugli impatriati contenuta nel, previsione che penalizzava l’intero movimento calcistico nazionale”. Lo dice Umberto, presidente dell’Asso, dopo che ieri è saltato il provvedimento che prevedeva sconti fiscali per gli sportivi in arrivo dall’estero. “dal 1 gennaio 2024 – prosegue il n.1 dell’Aic –potranno competere; per questo, ringrazio chi nel governo e nelle forze politiche si è mostrato sensibile alle nostre istanze e alle sorti del calcio italiano, per tutelare ...

'Soddisfatti per l'abrogazione della norma sugli impatriati del Decreto Crescita' ROMA (ITALPRESS) - 'Abbiamo appreso con grande soddisfazione ...Come funzionano i regimi fiscali per il calcio nei Paesi esteri Ci sono agevolazioni I casi di Spagna, Francia, Olanda, Belgio e Inghilterra ...