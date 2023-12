Deciso l’attacco del Napoli | è polemica Montuori | “Scelta infelice”

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Scelte tattiche infiammano ilcritica Mazzarri, Sparnelli rivela la formazione. Polemiche e attesa per il confronto con il Monza. Il clima si fa incandescente nel mondo del calcio partenopeo mentre ilsi prepara a sfidare il Monza in un match cruciale per le sue ambizioni di qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Gennaro, ex capo tifoso, ha acceso la miccia delle polemiche con dichiarazioni sulla formazione che l’allenatore Walter Mazzarri schiererà. La risposta tagliente di Massimo Sparnelli, ex addetto stampa del, ha ulteriormente alimentato il fuoco delle controversie. Nel corso della trasmissione “Tifosi Napoletani” su Tele A,ha espresso le sue speranze riguardo alla formazione a causa dell’assenza di Osimhen, ...

'ex Aberdeen hauna partita equilibratissima in cui il ... Udinese - Bologna: le ultime notizie sulle formazioni'unico ...ultime notizie sulle formazioni'unico dubbio di Cioffi è in, ...... una democratica, secondo la quale'ex presidente non è ...non è eleggibile per la Casa Bianca per aver avuto un ruolo nell'... La California ha invecedi considerare valida la sua ...