De Laurentiis ora si scusa e promette rinforzi | “Solo colpa mia”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiL’umore della piazza volge al negativo, dopo l’ennesima delusione. E allora serve un colpo di scena, nel post partita di Napoli-Monza. In sala stampa spunta De, e non il Mazzarri. Niente tweet stavolta, nessuna presenza virtuale. ADL è qui in carne e ossa. Il momento è grave, e guarda i media negli occhi. “Tutto quello che è successo èmia, ogni scelta che ho fatto non ha portato risultati. Non èné degli allenatori, né dei calciatori”. Punto. Senza giri di parole, Deindossa il saio. Lo aveva già fatto, in verità. Giorni fa si era battuto il petto per la scelta di Garcia. Ma ora sembra andare oltre, nella pubblica penitenza. Tanto per cominciare, si assume “tutte le responsabilità”. E inoltre chiede “ai ...