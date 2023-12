De Laurentiis ha sbagliato può raccogliere frutti dai suoi errori

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Glidi Depossono diventare il futuro del Napoli Aurelio Deha fattoenormi, questo è innegabile. Si è lasciato sfuggire dalle mani la situazione e un passo falso ne ha anticipato un altro. Si possonopositivi però da questa situazione. Diciamo pure che il presidente dopo il campionato vinto la scorsa stagione ci ha provato. Ha tentato di affidarsi alla sua buona stella. In fin dei conti lo scudetto è arrivato dopo una rivoluzione della rosa durata un paio di anni. Kim e Kvaratskhelia non entusiasmavano nessuno prima di dimostrare il loro valore. In molti rimpiangevano le partenze di Insigne, di Mertens e di Koulibaly. Eppure si è creata un’alchimia tra i calciatori della scorsa stagione che ha portato ai risultati che tutti ...