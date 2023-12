De Laurentiis | «Caro Rocchi | queste sono partite di rugby Servono le sostituzioni anche per gli arbitri»

In conferenza: "Rocchi si deve cercare di dare una senso di equità spettacolarità al calcio italiano. Gli ... Aurelio DeIl presidente del Napoli , Aurelio De, ha parlato in ...Aurelio Dein conferenza stampa A breve il presidente Aurelio Deinterverrà ... Non voglio parlare di arbitraggi sfavorevoli al Napoli, lo è anche per altre squadre, maRocchi ...Napoli, parla il presidente De Laurentiis. Al termine del match del Maradona, pareggiato 0-0 con il Monza, non si è presentato Mazzarri in conferenza stampa, ma il vulcanico patron ...Soltanto un pareggio per 0-0 per il Napoli di Mazzarri, che non è riuscito a superare il Monza. Al termine della partita il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis è intervenuto in conferenza stampa.