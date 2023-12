D' Aversa Niente alibi contro Atalanta | assenze ci compatteranno

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Lecce senza Almqvist, Banda, Sansone e Pongracic LECCE - Vigilia di gara per il Lecce, che affronterà in trasferta l'domani alle 12.30 in una condizione di emergenza numerica che vedrà protagonista soprattutto il reparto offensivo. Non saranno infatti della partita né lo squalificato Banda,

Commenta per primo Il tecnico del Lecce Roberto D'ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Atalanta: 'Ci saranno assenze ma non voglio creare alibi. Assenze vogliono dire opportunità per altri ragazzi. C'è sempre ...Davanti sempre Beltran in pole su Nzola­novità in mediana mentre sulla trequarti ci sono ... Sansone come vice Banda Due squalificati per mister D'dopo la sfida del Meazza contro l'Inter.Lecce senza Almqvist, Banda, Sansone e Pongracic LECCE (ITALPRESS) - Vigilia di gara per il Lecce, che affronterà in trasferta l'Atalanta domani ...Il tecnico del Lecce Roberto D'Aversa ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Atalanta: "Ci saranno assenze ma non voglio creare alibi. Assenze vogliono dire opportunità per ...