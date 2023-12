Daniele Dal Moro | la relazione con Oriana Marzoli è finita | «Mi ha detto ' meglio morta che con te' » Poi arrivano le scuse

Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera… Giulia Salemi un progetto di moda casual ... (gossipitalia.news)

Nonostante il loro riavvicinamento delle ultime settimane, la storia tra i due ex protagonisti del Gf Vip 7 Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sembra ... (isaechia)

Scuse di Daniele Dal Moro a Oriana Marzoli : “Torneranno insieme”

Ormai non si contano nemmeno più le volte in cui Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli hanno annunciato la loro rottura sui social. I due ex gieffini si ... (biccy)