Dalle borse di studio all' housing | le misure contenute in manovra per l' università

Leggi su agi

(Di venerdì 29 dicembre 2023) AGI -diall'Erasmus italiano fino ai finanziamenti per l'universitario. Queste alcune dellepreviste nella legge di Bilancio, appena approvata in Parlamento, sui temi di interesse del ministero dell'e della ricerca.di: incrementate le risorse per l'erogazione dellediper gli studenti. Lo stanziamento totale è di 36 milioni di euro, che vanno a rafforzare il Fondo integrativo statale per la concessione delledi(FIS). Erasmus italiano: Via libera al Fondo per l'Erasmus italiano: 3 milioni per l'anno 2024 e 7 milioni per il 2025 per un investimento totale di 10 milioni di euro. Il Fondo permetterà ...