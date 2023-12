Dalla manovra stop ai fondi per il centro Ebri fondato dalla premio Nobel Montalcini

Leggi su agi

(Di venerdì 29 dicembre 2023) AGI - Per la prima volta dopo oltre dieci anni, il contributo per i costi strutturali che la FondazioneRita Levi-riceve fin dal 2012 attraverso la Legge di Bilancio non è stato rinnovato. "È una decisione grave, della quale il Governo deve assumersi la responsabilità" denuncia Antonino Cattaneo, il Presidente della Fondazione, creata nel 2005scienziata. "È una decisione - aggiunge - che vanifica i significativi risultati di livello internazionale ottenuti dai ricercatori dell', che aumentano le nostre conoscenze sul cervello e sui meccanismi di molte malattie neurologiche e dei disturbi dello spettro autistico. I risultati raggiunti dall'sono alla base di future innovative terapie ...