Dalla guerra alle auto ai poveri | Lepore stella del Pd Così il sindaco di Bologna farà le scarpe a Elly Schlein

Giovane, donna, ambientalista, bisessuale, come si fa ad abbatterla in un'epoca di politicamente corretto, femminismo da salotto e cultura green per ricchi? Impossibile, direte! Ieri c'era la "rottamazione" a parole di Matteo Renzi, oggi c'è la gara all'ultimo sangue tra giovani "woke" nel Pd, quelli che fanno le guerremobili, ai(che tra le altre cose non possono permettersele più, tantomeno quelle green),vocali, ai maschi, ai padri,madri. Non sono priorità il potere d'acquisto degli italiani crollato e l'assenza di mobilità sociale, con i figli deiche restano tali qualsiasi lavoro facciano.