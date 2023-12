Dal nord al sud si fanno meno figli | aumentano celibi e divorziati ma le metropoli resistono

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 29 dicembre 2023) La società italiana cambia in continuazione, lo ha fatto anche negli ultimi anni, nonostante mai come in questo periodo appaia immobile, attanagliata dal declino demografico e da una staticità che pochi altri Paesi sperimentano. Non si tratta solo dell’età media o della proporzione di stranieri nella popolazione. A mutare sono anche le condizioni e gli stili di vita, le famiglie, i rapporti tra le persone. L’Italia è sempre più secolarizzata: crescono ie le nubili (+ 1,18 per cento tra 2019 e 2023) tra i quali naturalmente vi sono tanti conviventi non sposati., che nello stesso periodo sono saliti dal 2,93 al 3,54 per cento e allo stesso tempo diminuiscono, dell’1,81 per cento, i coniugati. Dati IstatI cambiamenti sono più ampi di quanto appaiono, perché vengono in parte nascosti dall’evoluzione ...