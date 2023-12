Dal governo un buon 2024 a corrotti e corruttori | la lotta alle mazzette finisce all’angolo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Tradizionalmente nei paraggi di Capodanno si è soliti tracciare un bilancio dei dodici mesi precedenti. Ebbene, a voler rendicontare l’impegno delnellaalla corruzione nel corso del 2023 si fa prestissimo: è nullo. Non risulta che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni abbia mai toccato il tema in nessuno dei suoi interventi pubblici – l’ultima volta che è intervenuta in tema diera nel dicembre 2022, in relazione al cosiddetto Qatargate, per chiedere “che sia fatta piena luce su quello che sta accadendo, perché i contorni sono abbastanza devastanti” – devastanti solo per il Partito Democratico, ovviamente. Nessun commento della Presidente del Consiglio ha accompagnato gli arresti o il coinvolgimento in inchieste per fatti corruzione di esponenti di rilievo del suo partito, dall’eurodeputato che patteggia ...