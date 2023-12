Dal 2024 cambia per la cedolare secca | tutte le novità

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Cambio di passo per lanel. Leandranno ad impattare principalmente sugli affitti brevi – ossia quelli che durano meno di 30 giorni – la cui aliquota passerà dal 21% al 26%. Ma attenzione: la tassazione più alta andrà ad intaccare unicamente il secondo, il terzo ed il quarto appartamento (dal quinto in poi sarà necessario aprire la partita Iva). Nel caso in cui i contribuenti dovessero concedere in affitto breve un solo appartamento, l’aliquota che verrà applicata per laè pari al 21%. Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosaper i contribuenti e quali sono lepiù rilevanti delper lasugli affitti brevi. La ...

I contratti,valore complessivo di 1,25 milioni di euro e per la durata di un anno, impiegano ... permetterà al gruppo di affermare - nel corso del- una presenza ancor più rilevante sul ......ci sono città in cui il 6 gennaio è molto sentito e che possono diventare la destinazione adatta per i viaggi Epifania. Nelle Marche il borgo medievale di Urbania in provincia di Pesaro ,...Nel numero di fine anno per il periodicio L’Eco del Tevere è tradizionalmente tempo di pagelle. Una consuetudine che da sempre riscuote successo e che non manch ...Il deputato Andrea Gnassi ha presentato oggi in aula un ordine del giorno del Partito Democratico per l’avvio dei bandi per le concessioni balneari. “Nonostante tutti – dalla Commissione Europea alla ...