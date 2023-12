Cucine di sostanza a NoLo

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 29 dicembre 2023) In letteratura si definisce patto narrativo «quell’accordo (non scritto e non firmato) per cui il lettore compie una parziale e momentanea sospensione delle facoltà critiche e accetta, come se fosse vera, una storia che sa essere in larga e diversa misura una storia fittizia». Spesso ci ritroviamo a pensare a questo parallelismo seduti al banco di nuove aperture, trendy e chiacchierate, pensando a quanti e quali compromessi un cliente è disposto ad accettare nel momento in cui viene a conoscenza di chi è lo chef dietro a quel progetto. Inevitabilmente, sapendo che alla guida c’è un personaggio noto o una persona che stimiamo, è più facile che il nostro pensiero sia meno giudicante. Anzi, forse non è nemmeno questione di essere clementi, quanto piuttosto di avere flessibilità nell’accettare compromessi estemporanei: il tavolino stretto, il piatto finito, il servizio rallentato. Allo ...