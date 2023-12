Cronache mondane natalizie | tra luci e suoni | a passo di danza | verso l’anno nuovo

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 29 dicembre 2023): Viaggio attrale meraviglie del Natale tra arte, cultura, e tradizioni, dalle regge di Caserta a Sorrento “Sentirsi” in vacanza, senza nemmeno aver fatto la valigia: questa è, forse, la sensazione che più si ricerca in questi ultimi giorni del. Le celebrazioni religiose sacre suggeriscono, per tutti, un intimo convivio familiare nelle proprie case, aperte agli amici più cari; gli altri giorni, si può approfittare delle numerose manifestazioni ed eventi organizzati in occasione delle festività, nelle grandi e piccole città della nostra regione. A Caserta, la grande bellezza della Reggia si riconferma un tesoro inesauribile di suggestioni: in occasione delle straordinarie aperture serali, si possono visitare gli appartamenti reali, ...