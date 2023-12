Crediti d' Imposta? Un pilastro finanziario per comuni e regioni

Leggi su affaritaliani

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Gli Enti locali e lesono spesso assillate dal pareggio di bilancio. Le amministrazioni che si susseguono necessitano comunque di fare investimenti per realizzare opere necessarie ad affrontare calamità, per ripristinare il manto stradale, per rinnovare gli impianti fognari per dotare di pannelli fotovoltaici scuole o strutture di proprietà e così via. La domanda sorge spontanea: dove trovare i soldi?