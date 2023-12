Covid | picco di infezioni respiratorie tra i bimbi

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Il periodo delle feste ha portato con sé nuovi problemi con il. Su tutti, c’è l’aumento vertiginoso delletra i bambini. Il professor Riccardo Lubrano, primario di Pediatria e Neonatologia dell’ospedale di Latina “Santa Maria Goretti” e docente all’Università di Roma “La Sapienza“, ha fatto una panoramica della situazione attuale che coinvolge i piùli e ha spiegato come affrontare la presenza di questi tre virus. “Siamo in un momento in cui si è sviluppata una particolare congiunzione: stiamo avendo undelle bronchioliti, cioè leda virus sincinziale, insieme a quello influenzale e delleda. Ed è per questo che tanti adulti e bambini sono finiti a letto in questi giorni, con le ...

In Italia 'rimane ancora il rischio di una fase espansiva del', con un possibile 'effetto rimbalzo' legato ai 'viaggi, baci e abbracci dell'ultimo dell'anno'...siamo ancora in una fase di', ..."Ilepidemico dell'influenza era atteso in questi giorni. Ma come spesso accade, proprio in ... Ma anche il- 19 gioca un ruolo di primo piano, benché gli ultimi dati registrano un lieve ...Diminuisce l’indice di trasmissibilità per il Covid-19, passato da 0,96 della settimana precedente a 0,76 (al di sotto della soglia epidemica). L'infettivologo Matteo Bassetti ha detto la sua sul ...Sarà a Capodanno l'ultima "fiammata" di Covid. Nonostante l'incidenza e l'indice di trasmissibilità stiano scendendo rispetto alla scorsa ...