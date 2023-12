Covid | obbligo mascherine in reparti con pazienti fragili fino a giugno 2024

In Gazzetta ufficiale ordinanza del ministro della Salute che proroga la precedente Resta in vigore l' obbligo di mascherine in ospedale per i ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Resta in vigore l' obbligo di mascherine in ospedale per i lavoratori, gli utenti e i visitatori "all'interno dei reparti che ospitano ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – Resta in vigore l’ obbligo di mascherine in ospedale per i lavoratori, gli utenti e i visitatori “all’interno dei reparti che ... ()

Oltre agli ospedali, 'l'è esteso ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture socio - sanitarie e socio - assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le ...Al momento del decesso, avvenuto causa, i parenti hanno dato seguito alle volontà della donna ...la volontà della paziente di regalare i 50 mila euro allo psichiatra e 'l'insorgenza dell'...Resta in vigore l'obbligo di mascherine in ospedale per i lavoratori, gli utenti e i visitatori "all'interno dei reparti che ospitano pazienti fragili, anziani o immunodepressi, specialmente se ad ...Covid, nuove regole. Cosa fare se si è positivi Resta in vigore l'obbligo di mascherine in ospedale per i lavoratori, gli utenti e i visitatori «all'interno dei reparti ...