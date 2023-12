Covid Italia oggi | 40 990 casi e 279 morti | bollettino settimana 21-27 dicembre

?Nel periodo 21-27 dicembre registrati 70 casi per 100mila abitanti. Rt in diminuzione a 0,76 Cala l' incidenza Covid in Italia : nel periodo 21-27 ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Cala l’ incidenza Covid in Italia : nel periodo 21-27 dicembre è di 70 casi per 100mila abitanti, in diminuzione rispetto al periodo ... ()

Leggi anche, calano incidenza e ricoveri nell'ultima settimana, corre la variante JN.1: è al 37%oggi: ricoveri in calo del 6,6% in ultima settimanaCosì Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), commenta il monitoraggio settimanale suin. E avverte: La "prossima ...Tutti gli indici in calo, compreso il numero dei tamponi eseguiti. Vaia: "Andamento sostanzialmente buono" ...Noi e i nostri 172 partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per ...