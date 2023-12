Covid Italia | calano incidenza e ricoveri nell’ultima settimana

Leggi su italiasera

(Di venerdì 29 dicembre 2023) (Adnkronos) – Cala l’in: nel periodo 21-27 dicembre è di 70 casi per 100mila abitanti, in diminuzione rispetto al periodo 14-20 dicembre (103 casi per 100mila abitanti). E’ quanto emerge dal Monitoraggiole di Istituto superiore di sanità e ministero della Salute. “Tale calo – si legge – potrebbe, in parte, essere attribuibile a una ridotta frequenza di diagnosi effettuate durante i giorni festivi”. L’indice di trasmissibilità (Rt) basato sui casi con ricovero ospedaliero – indica il report – al 19 dicembre è sotto la soglia epidemica, pari a 0,76 (0,73-0,79), in diminuzione rispetto allaprecedente quando era di 0,96 (0,93-0,99) al 12 dicembre. L’le dei casidiagnosticati e ...