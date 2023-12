Covid | in crescita la variante JN 1 | è la più frequente ma con meno rischi addizionali

(Di venerdì 29 dicembre 2023) LaJN.1 di Sars-Cov-2 si conferma ine diventa lapiùnell’ultima settimana di campionamento consolidata (37,1% nella settimana tra il 4 e il 10 dicembre). Il dato è contenuto nel Monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità e Ministero della Salute. In base ai dati attualmente disponibili, si sottolinea nel monitoraggio, “JN.1 non sembra porreper la salute pubblica rispetto ad altri lignaggi circolanti”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

