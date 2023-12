Covid | i ricoveri sono stabili ma corre l’influenza | vicino il picco di un milione di casi

Avanza l'influenza ma l'ondatasembra sgonfiarsi. Il Monitoraggio settimanale a cura dell'Iss certifica infatti che, in ... Sono in leggero calo anche inei reparti ordinari, dove il tasso ...Leggi ancheItalia oggi:in calo del 6,6% in ultima settimana Influenza e, sintomi e farmaci: i consigli degli espertiCala l’incidenza Covid in Italia: nel periodo 21-27 dicembre è di 70 casi per 100mila abitanti, in diminuzione rispetto al periodo 14-20 dicembre (103 casi per 100mila abitanti). E’ quanto emerge dal ...Diminuisce l'indice di trasmissibilità per il Covid-19, che passa da 0,96 della settimana precedente a 0,76, restando quindi sotto la soglia epidemica, e scende anche l'incidenza, da 103 casi a 70 ogn ...