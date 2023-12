Covid | Calo dei Contagi nel Periodo Natalizio | Ma la Nuova Variante Alimenta le Preoccupazioni

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Roma - Durante la settimana natalizia, il numero di nuovi casi diin Italia è diminuito del 32,2%, con 40.990 casi rispetto ai precedenti 60.000. Anche i decessi hanno registrato una diminuzione del 34,4%, scendendo a 279 rispetto ai 425 della settimana precedente. Nonostante questi dati positivi, esperti e opinioni sono divisi sull'andamento futuro. Il direttore della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, Matteo Bassetti, si mostra ottimista per i prossimi mesi invernali, sottolineando che la fase di discesa è in corso. Tuttavia, invita a considerare l'insieme delle problematiche legate alle infezioni respiratorie stagionali, non limitandosi al. Bassetti esprime disinteresse per laJN.1, ritenendo più importante concentrarsi sulle infezioni respiratorie stagionali nel loro complesso. ...

"Incidenza e ricoveri in calo nell'ultima settimana per Covid ? Sono dati in leggero miglioramento, ma probabilmente non rispecchia no l'attuale ... (247.libero)

: contagi e Rt in, ricoveri stabili Innell'ultima settimana i contagiin Italia, una rilevazione che potrebbe però risentire del ridotto numero di tamponi durante le festività ...... curata dalla Direzione centrale per i servizi antidroga (Dcsa) attesta che " nonostante il temporaneolegato alle contingenze dettate dall'epidemia di- 19 " negli ultimi 40 anni in ...La distribuzione, il consumo e i sequestri della polvere bianca continuano ad aumentare in tutto il mondo. Il ruolo dell'Italia come snodo di passaggio. Il caso dei broker cinesi in Messico. Che piacc ...Positivo il parere degli esperti per i prossimi mesi invernali. «Non credo che, dopo il segnale di calo registrato dall'ultimo bollettino Covid, ci sarà una risalita, nonostante i cenoni di Capodanno ...