“Cose che vanno accettate” Flavio Insinna | l’annuncio rattrista il pubblico | “Farò altro”

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Valzer di conduttori in casa Rai. Il palinsesto del nuovo anno si presenta ricco di novità. I cambiamenti interessano tutti i programmi principali dell’azienda di viale Mazzini, a partire dalla fascia preserale. Come tutti i cambiamenti servirà un periodo di assestamento. Le novità richiedono sempre un po’ di tempo per essere digerite dal. Il legame che si è creato negli anni tra gli spettatori e alcuni di questi personaggi è molto stretto. Tra i volti noti che non sono più in onda c’è. L’attore per anni e con successo è stato al timone dell’Eredità. Ma avrebbe trovato già un’altra occupazione. Leggi anche: “La Rai ha deciso così”. Bomba televisiva su Pino Insegno e: più che una sorpresa Valzer di conduttori in casa Rai, ma...