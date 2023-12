Cosa succede con il bonus trasporti fino a 60 euro nel 2024

Nessuna proroga per gli sconti fiscali per gli sportivi, con i calciatori in primo piano, proventienti dall'estero. Immediata la dura replica dei ... (ilgiornale)

In un periodo in cui le scuderie sono al lavoro, ecco che la Ferrari alza il muro per un possibile ingresso a Maranello Da quello che si evince ... (sportnews.eu)

Leggi anche Superbonus 110%, 'salvo' per redditi fino a 15.000 euro: i nuovi requisiti Superbonus, addio 110% ma non per tutti:Pensioni 2024, da opzione donna a quota 103 e ape social: ...... superando indenni la barriera gastricaspesso che le persone utilizzano come sinonimi ... Chesono i fermenti lattici Sia i fermenti lattici sia i probiotici sono associati al benessere ...Paese sotto choc per la tragedia Morta a Ravenna l'ex pallavolista Paola Bolognesi, il marito Miguel: "Non ho paura, voglio sapere cosa è successo" Gli obiettivi di Putin e l'ombra della guerriglia: ...cosa può succedere in Ucraina nel 2024 Caso pandoro Balocco, i legali di Chiara Ferragni: “Nessun reato, pronti a collaborare con i pm”. Ma è da chiarire quale sia la procura competente Sondaggi ...