Cosa fare a Lisbona la sera | Guide alle Migliori Attività Notturne

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Se state pensando di visitare la capitale portoghese, e volete saperela, siete nel posto giusto! In questo articolo scoprirete come funziona la night life lisboeta, quali sono ilocali in cui andare nel preta, e dove andare a ballare. Sorseggia un drink in uno dei rooftop bar della cittàc’è di meglio che sorseggiare un cocktail mentre si ammira uno spettacolare panorama sulla città? Ecco 3 rooftop bar che consiglio: Carmo Rooftop Situato all’interno dello storico quartiere Chiado, il Carmo Rooftop offre una vista mozzafiato sul centro die sulla collina dell’Alfama. Questo elegante bar si trova a pochi passi dal Convento do Carmo da cui prende il nome. La terrazza è il posto ideale per assaporare ...