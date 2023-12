Corona virus | casi in aumento | Taranto | open days per le vaccinazioni A gennaio

Leggi su noinotizie

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Di seguito un comunicato diffuso da Asl: A seguito dell’delle richieste pervenute negli ultimi giorni e dell’ottimo feedback registrato nella popolazione, il Dipartimento di Prevenzione della ASLha organizzato altre quattro sedute per la vaccinazione anti COVID ad accesso libero per il mese di2024, senza prenotazione. Rivolte alle persone che abbiano già compiuto 12 anni, le sedute vaccinali senza prenotazione si terranno presso la Direzione del Dipartimento di Prevenzione, aagli ex Baraccamenti Cattolica (ingresso da via Leonida n. 2, di fronte all’Arsenale Marina Militare) di giovedì, nelle date del 4, 11, 18 e 25, la mattina dalle ore 9 alle 13 e il pomeriggio dalle ore 14:30 alle 17. L'articolo...