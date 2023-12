Coop Lombardia | cambio al vertice | De Bellis nuovo presidente

Al via Coopstartup Lombardia , il contest per creare nuove imprese cooperative Legacoop Lombardia e Coopfond premiano le migliori idee ... (lombardiaeconomy)

Alfredo De Bellis è stato eletto all'unanimità nuovo presidente di, la più importante cooperativa di consumatori della. Nominati due vice presidenti: Sonia Blarasin vice presidente vicario e Luca Ghidotti vice presidente. L'elezione è ...In particolare,ha donato i suoi panettoni e il filantropo Adolfo Vannucci ne ha portato uno da 5 chili. Nel frattempo, il grande rocker Omar Pedrini, testimonial dei City Angels, ha ...Alfredo De Bellis è il nuovo presidente di Coop Lombardia, eletto all'unanimità nel Consiglio dello scorso 21 dicembre ...Oltre metà degli italiani non sa della fine del mercato tutelato dell'energia che arriverà il 10 gennaio per il gas e il primo luglio per la luce. Una indagine commissionata da Alleanza luce & gas, la ...