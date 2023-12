Convocati Lazio | out Immobile e Luis Alberto

Di seguito i Convocati della Lazio per la sfida contro il Frosinone: non ci sono Romagnoli in difesa, Luis Alberto a centrocampo e Immobile... (calciomercato)

Di seguito i convocati della Lazio per la sfida contro il Frosinone: non ci sono Romagnoli in difesa, Luis Alberto a centrocampo e Immobile in attacco. Portieri: Sepe, Mandas, Provedel. Difensori: Pellegrini, ... Anche Lazio-Frosinone si gioca allo stesso orario con lo squalificato Lazzari mentre infortunati ... I giocatori di Serie A per la 18° giornata FIORENTINA Portieri: Christensen, Martinelli, ... La Lazio è pronta a tornare in campo nella sfida valevole per ... Questa la lista completa dei convocati del tecnico biancoceleste per la sfida contro i ciociari: